PM realiza operações em sete comunidades do Rio de Janeiro

A Polícia Militar realiza operações em sete comunidades do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 14. As ações acontecem em Cidade de Deus, Tanque, Juramento, Turano, Paula Ramos, Chacrinha e Complexo de São Carlos. Dois suspeitos foram feridos na operação no Tanque. Eles foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara. Foram apreendidos dois fuzis, munição, granadas, radiotransmissores e um veículo. Os moradores do Morro do Turano, situado entre a Tijuca e o Rio Comprido, relataram um intenso confronto na região. A ação na favela está sendo realizada pelo Comando de Polícia Pacificadora (CPP), também atuando na Paula Ramos e na Chacrinha. Na Cidade de Deus, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) se depararam com barricadas em chamas. No Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, policiais do 41º BPM (Irajá) estão atuando.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Agentes do 4º BPM (São Cristóvão) estão no Complexo do São Carlos, entre os bairros do Estácio e do Catumbi. As operações visam a combater a criminalidade nessas regiões e garantir a segurança dos moradores. A presença policial é intensa e as autoridades seguem empenhadas em manter a ordem e a tranquilidade nas comunidades afetadas.

Publicado por Heverton Nascimento

Leia também

Sequestrador de ônibus no Rio tentava fugir após briga com facção



Homem se entrega à polícia e liberta reféns em rodoviária do Rio



*Reportagem produzida com auxílio de IA