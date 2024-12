Uma van com restrição de furto/roubo foi recuperada pela guarnição do PETO da 93ª CIPM de Maracás, na zona rural do município.

De acordo com informações do Blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, para a localização do veículo os policiais tiveram como base o último registro do GPS da van e fizeram buscas a pé, encontrado o carro em uma área de plantação de eucalipto.