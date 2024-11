PM recupera veículo roubado e detém dois homens em Simões Filho

Policiais militares da Rondesp RMS recuperaram um caminhão roubado e detiveram dois homens na BR-324, em Simões Filho, na tarde de terça-feira (19). A ação ocorreu após uma denúncia do Cicom sobre o roubo de um automóvel na localidade da Palestina.

Durante as buscas, os agentes identificaram o veículo e foram alvejados pelos suspeitos. Após confronto, um dos ocupantes fugiu para uma área de mata, enquanto o caminhão foi interceptado. No interior do veículo estavam dois homens, um deles ferido após o impacto contra o para-brisa. Ele foi socorrido e segue custodiado em uma unidade de saúde.

Com os suspeitos foram apreendidos o caminhão roubado, um simulacro de arma de fogo, uma balaclava, documentos da vítima e três celulares. O caso foi encaminhado à Delegacia do Adolescente Infrator para os devidos procedimentos.