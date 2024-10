PM vai investigar agressão contra mulher e acha 100 kg de drogas

São Paulo — Uma mulher foi presa pela Polícia Militar (PM) por ajudar na fuga de um homem que pulou do 3º andar de um apartamento de um condomínio na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo.

Os policiais foram até o local nessa segunda-feira (21/10) para investigar uma denúncia de agressão doméstica. Ao chegar no local, um homem trancou a porta rapidamente e, logo depois, a mulher, que era a suposta vítima da agressão, abriu a porta de forma parcial. Ela segurava a filha de 5 anos no colo.

A mulher começou a fazer perguntas aos agentes da PM, até que apareceu uma vizinha informando que ela não residia no local.

Quando os policiais finalmente entraram no apartamento, o homem pulou pela janela do 3ª andar e fugiu. Os agentes fizeram uma inspeção no local e acharam 148 tabletes de maconha, totalizando 100 kg da droga.

Além disso, segundo a PM, foram apreendidos um simulacro de pistola, R$ 2,3 mil em dinheiro e 5 máquinas de cartão de crédito.

O homem que fugiu já era procurado pela Justiça por roubo. A mulher que ajudou na fuga foi detida, indiciada e, posteriormente solta. Ela vai responder em liberdade.