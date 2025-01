PMBA e PC apreendem arma e motocicleta utilizadas no roubo à loja de produtos agrícolas, em Itamaraju.

No final da tarde de quinta-feira (30), em uma Operação Conjunta envolvendo policiais militares da 43ª CIPM e agentes da Polícia Civil, após a identificação dos autores de um roubo praticado, no período da manhã, contra uma loja de produtos agrícolas em Itamaraju, foi realizada uma diligência a uma localidade conhecida como Assentamento Cruz do Ouro, no sentido de localiza-los.

Chegando ao local, os policiais militares e civis aproximaram-se de uma residência onde os suspeitos estavam homiziados, realizando o cerco e, ao anunciarem a abordagem policial, três homens evadiram em direção a uma área de mata densa e efetuaram disparos contra a guarnição, que passou a revidar a injusta agressão.

Na progressão dos policiais pelo local, foi encontrado um dos indivíduos que estava ferido e que foi socorrido ao Hospital Municipal de Itamaraju, onde veio a óbito. Na ação policial, foi apreendido 01 revólver, calibre .38, da marca Taurus, que estava com o resistente, dois capacetes, e a motocicleta utilizada na ação criminosa, a qual foi furtada em data de 12 de dezembro de 2024, no município de Prado, e usada na pratica de um homicídio em Itamaraju, no início deste ano.

Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Itamaraju, onde a ocorrência foi registrada e também foi lavrado o auto de oposição à intervenção policial, com resultado morte.