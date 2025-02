PMBA prende duas pessoas por tráfico de drogas em Itamaraju

Na tarde desta quarta-feira (05), quando em ronda pelo bairro Várzea Alegre, em Itamaraju, uma guarnição do PETO flagrou um homem em uma bicicleta, que passou a adotar uma postura de nervosismo ao avistar a viatura, sendo acompanhado e abordado pelos policiais militares. Na busca pessoal, foi encontrada em seu bolso uma bucha de maconha.

Ao ser indagado sobre a procedência do material, o suspeito disse estar traficando no bairro e que havia mais drogas na sua casa. Chegando no seu endereço, a sua avó autorizou a entrada da guarnição no imóvel, sendo encontradas mais 05 buchas de maconha e a quantia de R$ 58,00.

O homem ainda indicou a pessoa para quem teria levado dinheiro de parte da venda da droga, momentos antes, e que tambem estaria traficando no bairro.

A guarnição, então, deslocou-se a uma residência da Rua Providência, onde o outro suspeito estava e, após este autorizar o ingresso na casa, localizaram mais uma quantidade de maconha (822 g), balança de precisão, embalagens para acondicionamento de drogas, tesoura e 01 pistola Airsoft.

Os dois homens receberam voz de prisão por tráfico de drogas e, em seguida, foram apresentados juntamente com o material apreendido à Delegacia Territorial de Itamaraju para adoção das medidas legais cabíveis.