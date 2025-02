PMBA realiza prisão de envolvidos com o tráfico de drogas, em Itamaraju

Na noite de terça-feira (04) de fevereiro, policiais militares do PETO realizava ronda pela Rua Rio Branco quando abordaram um homem que estava em atitude suspeita e na busca pessoal encontraram com este uma porção de droga conhecida como cocaína, tendo este informado que havia adquirido a droga minutos antes com um traficante, conhecido como “WL”, em uma área de mata denominada “valão”, no bairro Várzea Alegre, em Itamaraju, onde também havia uma arma dentro de uma casa desabitada.

Chegando ao local indicado, a guarnição fez uma progressão pelo mato e visualizou o suspeito que, ao avistar os policiais, tentou evadir, mas foi alcançado, sendo com este encontrada uma parte da citada droga.

Em diligência complementar, os policiais deslocaram até a casa abandonada, onde foi encontrada uma sacola com uma pistola Taurus, do calibre 380.

Na ação, a guarnição apreendeu, além da arma, 03 carregadores, 05 munições do calibre .380, 10 porções de cocaína (96 gramas), 02 balanças de precisão, 02 celulares, a quantia de 1.563,00 em espécie e vasta quantidade de recipientes plásticos para acondicionamento da droga. Os dois homens envolvidos na ocorrência foram apresentados no Plantão Regional da Polícia Civil em Teixeira de Freitas, juntamente com o material apreendido.