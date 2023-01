PMDF descarta suspeita de bomba em Santa Maria 1h após chamado

Este é o nono caso de ameaça de bomba registrado no Distrito Federal desde 23 de dezembro 03/01/2023 14:51, atualizado 03/01/2023 14:51

Divulgação/PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) descartou, por volta das 14h30 desta terça-feira (3/1), a nova ameaça de bomba registrada no condomínio residencial Santos Dumont, Quadra Comercial 01, loja 02, em Santa Maria.

A Operação Petardo teve início após uma ligação pelo número 190, por volta das 13h20. De acordo com os militares, havia fraldas e roupa de criança dentro da bolsa deixada próximo a um edifício (imagem em destaque).

A área chegou a ser isolada, mas já foi liberada. Este é o nono caso registrado no DF em menos de duas semanas.

