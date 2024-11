PMDF diz que há “vários explosivos” ao redor do homem que atentou contra STF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) confirmou que há “vários explosivos” ao lado do corpo de Francisco Wanderley Luiz, 59, morto após explodir uma bomba no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (13/11).

Ainda não é possível afirmar quantos explosivos há ao redor do corpo de Francisco. Neste momento, por volta das 23h30, agentes do esquadrão antibombas da PMDF fazem uma varredura no local da ocorrência.

A Polícia Militar verifica ainda se há uma bomba presa ao cinto de Francisco. “Um policial com traje específico antibombas está fazendo a verificação para poder fazer um raio X e verificar se há explosivos ali no cinto. Havendo, vai ser tomada uma decisão”, confirma o major Raphael Broocke, porta-voz da PMDF.

De acordo com Broocke, uma mochila na Praça dos Três Poderes, que supostamente pertence a Francisco, pode conter bombas em seu interior.

Quanto ao veículo do homem, a PMDF cercou os arredores. “Existem outros veículos em volta. Tem que se tomar um cuidado muito mais apurado, pois envolve combustível e a gente não sabe o que tem dentro do automóvel. É necessário um cuidado maior.”

Não há informações sobre bombas espalhadas em outros locais. “A PMDF está atenta a qualquer informação, atuando em conjunto com as polícias Federal e Civil, além da Polícia do Congresso”, declarou o major Broocke.

Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiu França, cometeu um atentado na frente da sede do STF, por volta das 19h30. Ele teve a mão direita e parte da cabeça dilaceradas com a explosão.

Tiu França foi candidato a vereador no município de Rio do Sul (SC) em 2020, tendo 98 votos. Ele não foi eleito.