PMs envolvidos em morte de criança em SP não usavam câmeras corporais

São Paulo — Os policiais militares envolvidos no confronto no Morro do São Bento, em Santos, no litoral paulista, que culminou com a morte de um menino de 4 anos na noite dessa terça-feira (5/11), não usavam câmeras corporais. Além da criança, atingida por uma bala perdida, dois adolescentes foram baleados — um deles, de 17 anos, também morreu.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária de Santos, os oito policiais militares que participavam da operação disseram que não estavam utilizando as chamadas bodycams. Segundo o coronel Emerson Massera, porta-voz da Polícia Militar, o batalhão do qual eles fazem parte ainda não recebeu os equipamentos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os policiais militares faziam patrulhamento em uma área de tráfico de drogas quando foram atacados por um grupo de aproximadamente 10 criminosos. Houve tiroteio, momento em que o menino Ryan da Silva Andrade Santos foi atingido.

Ryan chegou a ser levado para a Santa Casa de Santos, mas não resistiu. Além dele, um jovem de 17 anos foi morto durante o confronto e um adolescente de 15 ficou ferido. Nesta quarta-feira (6/11), a PM admitiu que o tiro que matou a criança provavelmente partiu de um policial militar.

Pai morto por PMs

A criança morta era filha de Leonel Andrade Santos, de 36 anos, morto por policiais militares em fevereiro deste ano durante a Operação Verão. Na ocasião, Leonel usava muletas.

Apesar da condição física do homem, os PMs envolvidos na ocorrência, do Comando de Operações Especiais (COE), disseram que ele estava armado e teria atirado. Jefferson Ramos Miranda, de 37 anos, amigo de Leonel, também foi morto na ocasião.

A mulher de Leonel, Beatriz da Silva Rosa, conversou com o Metrópoles na época da morte. Ela disse que o filho, Ryan — a criança baleada nessa terça-feira —, ficou muito abalado com a perda e dizia que queria morrer para “reencontrar o pai”. (veja abaixo).

A SSP informou que a Delegacia Seccional de Santos instaurou um inquérito para apurar os fatos e determinou a realização de perícia nas armas apreendidas e no local do confronto para esclarecer a origem do disparo que atingiu a criança.