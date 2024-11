PMs ofendem ambulante marfinense: “Tá na terra dos outros, pau no cu”

São Paulo — Policiais militares foram flagrados xingando com ofensas racistas, xenofóbicas e homofóbicas um vendedor ambulante marfinense durante uma operação de fiscalização no Brás, na região central de São Paulo.

Registros feitos por ambulantes, no dia 11 de outubro, mostram uma discussão entre os vendedores e os agentes. O marfinense diz para os policiais que eles “não sabem trabalhar”. “Mesmo se eu trabalhar, eu como. Vocês não sabem trabalhar. Eu não tenho arma nem nada. Você não vai atirar em mim. Eu não ‘tô’ indo ‘pra’ cima de você. Se você falar mal ‘pra’ mim, eu também vou falar ‘pra’ você”, afirma o ambulante.

Em outro momento, é possível ver policiais dizendo frases como: “Você não está no seu país, não. Leva esse porra daqui” e “Vem aqui ‘negrinho’, pau no cu. Ajuda seu amiguinho aí, seu pau no cu, seu viado. Tô com a arma em punho aqui, vem, vem”.

“‘Tá’ na terra dos outros e ainda ‘tá’ reclamando?”, afirma um policial.

Em nota, a Polícia Militar disse que os agentes serão “reorientados”. “As imagens compartilhadas são analisadas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e avaliar as medidas cabíveis aos envolvidos”, afirma.

A corporação ainda diz que “não compactua com atos discriminatórios e reforça em seus cursos de formação e atualização disciplinas com ênfase em direitos humanos, igualdade social, diversidade de gênero, ações antirracistas, entre outras”.