PMs puxam mulher pelo pé durante briga generalizada em GO. Vídeo

Reprodução/TV Anhanguera

1 de 1 Foto colorida do momento em que pms puxam uma mulher pelo pé em briga generalizada em Goiás – Metrópoles – Foto: Reprodução/TV AnhangueraPoliciais militares de Goiás foram filmados arrastando uma mulher pelo pé e batendo em um homem com cassetete enquanto ele tentava ajudá-la durante briga em Nazário, município de goiano. A Polícia Militar (PM) afirma que ocorreram agressões mútuas. As informações são do G1.

A PM informou, por meio de nota, que a Corregedoria irá investigar a conduta dos militares e destacou que não compactua com qualquer ato de desvio de conduta. O nome dos envolvidos não foram divulgados.

Confira:

Ainda de acordo com a PM, a confusão aconteceu na madrugada deste sábado (20/1) em uma festa particular. Os militares teriam sido acionados para conter uma briga generalizada e, segundo a corporação, foi necessário o uso de “meios não letais” para dispersar o alvoroço.

A confusão teria começado depois que a mulher se recusou a ser revistada na entrada do evento. Segundo testemunhas, ela teria cedido a revista, mas acabou “implicando” com os seguranças ao longo da noite.

Dentro do evento, a mulher também teria brigado com o seu companheiro e chegou a jogar cerveja nos seguranças e nos policiais militares.

