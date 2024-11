PMs que faziam escolta de empresário executado são identificados e afastados

A Polícia Civil identificou os policiais militares que estavam encarregados da segurança do empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, de 38 anos, e apreendeu seus celulares. Os agentes foram afastados de suas funções de forma preventiva após o assassinato de Gritzbach, ocorrido na tarde de sexta-feira (8) no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A principal linha de investigação aponta que o crime pode ter sido encomendado pela facção criminosa PCC. Os policiais que faziam a escolta do empresário se apresentaram ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) algumas horas após o ocorrido. Gritzbach era alvo de uma sentença de morte pelo PCC e era suspeito de ter ordenado a execução de dois membros da facção. Além disso, ele havia firmado um acordo de delação premiada com a Justiça.

De acordo com informações do Ministério Público, os policiais foram contratados por Gritzbach para sua segurança particular e não estavam em serviço oficial no momento do crime. O empresário teria rejeitado uma proposta da Promotoria para receber proteção. O boletim de ocorrência do incidente revela que foram apreendidos oito celulares, sendo quatro deles de propriedade dos policiais. Os policiais identificados são Leandro Ortiz, de 39 anos; Jefferson Silva Marques de Sousa, de 29; Romarks Cesar Ferreira de Lima, de 35; e Adolfo Oliveira Chaga, de 34 anos.

Crime

Gritzbach estava retornando de uma viagem quando seu motorista informou os policiais sobre sua chegada ao aeroporto. No momento em que os disparos foram efetuados, o empresário se preparava para entrar no carro com seus familiares e os seguranças. Após os tiros, o veículo deixou o local, mas retornou logo em seguida, sendo abordado por investigadores. A escolta de Gritzbach contava com um segundo carro, uma Volkswagen Amarok, que apresentou problemas mecânicos e não chegou a tempo ao aeroporto.

O ataque foi realizado por dois homens que desceram de um veículo Volkswagen Gol preto, utilizando balaclavas e armados com armas longas. A namorada do empresário e um dos seguranças conseguiram deixar o local levando os pertences de Gritzbach e do motorista. Os outros três feridos durante o ataque afirmaram não ter conhecimento sobre a identidade do empresário.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos