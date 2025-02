“Poço do inferno”: conheça a caverna milenar cercada de lendas no Iêmen

Um buraco de 30 metros de diâmetro localizado no meio da província de al-Mahra, no Iêmen, se tornou uma lenda na região por supostamente ser um “portal para o submundo“, o que deu a ele a alcunha de “Poço do inferno”, mas o que exatamente é esse sumidouro?

Em busca de respostas, um grupo de exploradores do Omã se torou no primeiro a descer pelo buraco que mede cerca de 120 metros de profundidade. Várias pessoas amadoras já haviam descido o poço, mas nunca chegaram até o fim, pelo menos não oficialmente.

Isso mudou com o grupo de 2021.”A paixão nos levou a fazer isso”, disse Mohammed al-Kindi, professor de geologia na Universidade Alemã de Tecnologia em Omã, que fazia parte da equipe, à agência de notícias francesa AFP. “E sentimos que isso é algo que revelará uma nova maravilha e parte da história iemenita.”

O que é o “Poço do inferno?

Apesar das lendas que cercam esse buraco, ele se trata de uma formação natural. Esse tipo de sumidouro pode se formar de muitas formas, mas normalmente surgem após um colapso do solo.

“Existem diferentes tipos de sumidouros”, disse Philip van Beynen, especialista em sumidouros da Universidade do Sul da Flórida que não estava envolvido na exploração, ao Live Science. “Os mais comuns são sumidouros de colapso e subsidência.”

No entanto, não dá para saber exatamente qual foi a causa do surgimento do “Poço do inferno”. No fundo do buraco, os pesquisadores encontraram um piso irregular e coberto de estalagmites, algumas das quais atingiram 9 metros de altura, outras formações, como “pérolas de caverna”, formadas pela queda de água no local, também foram vistas. Essas em especial chamaram a atenção já que normalmente se formam em pisos retos.

Lá dentro também havia cavernas, sapos, cobras e insetos. No buraco, a água emerge de aberturas na parede com cerca de 65 metros de profundidade, o que formou diversas cachoeiras no local.

Lendas que cercam o buraco

A descida em 2021 pode finalmente ter livrado o “Poço do inferno” de algumas lendas. O poço, que provavelmente tem milhares de anos, ganhou várias explicações de moradores locais que tentavam decifrar sua existência.

Alguns dos mitos apontam o local como uma prisão para gênios que atrai má sorte para a região. Outros dizem que o buraco puxa pessoas para dentro e que até mesmo é um vulcão prestes a destruir a Terra. Algumas pessoas que passavam por ele também diziam que sentiam um cheiro ruim.

Os exploradores acreditam que o mau cheiro é consequência dos animais mortos que estão no fundo do poço, onde diversas criaturas caíram. Sobre as outras especulações, tudo indica que não passam de mitos…

