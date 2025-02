Pode reutilizar airbag? Veja o que recomendam os especialistas

A segurança no trânsito depende de diversos fatores, e o airbag é um dos principais dispositivos de proteção nos veículos modernos. No entanto, após uma colisão, muitas dúvidas surgem sobre sua reutilização. Afinal, é possível reaproveitar um airbag? Descubra agora!

É possível reutilizar airbag?

Não! O airbag é um equipamento que só pode ser usado uma única vez. Após a ativação, seus componentes internos sofrem desgaste e podem perder eficiência. Qualquer tentativa de reutilização compromete a segurança do motorista e dos passageiros.

Crédito: Vilius Veitas (Shutterstock/reprodução)

Além disso, profissionais que sugerem o reaproveitamento do airbag estão agindo de forma irresponsável. Especialistas alertam que essa prática pode resultar em falhas no acionamento, colocando vidas em risco.

Como o airbag funciona

Os sensores do carro ativam o airbag quando detectam uma desaceleração repentina, como em um acidente. Esse sistema contém uma bolsa que, ao ser acionada, infla rapidamente com gás nitrogênio, criando uma proteção entre os passageiros e as partes internas do carro.

O sistema de airbag possui três partes principais:

Módulo inflador : responsável por liberar o gás que infla a bolsa;

: responsável por liberar o gás que infla a bolsa; Sensores de impacto : detectam a força da desaceleração e determinam a ativação do airbag;

: detectam a força da desaceleração e determinam a ativação do airbag; Unidade de diagnóstico: monitora e gerencia o funcionamento do sistema.

Alguns veículos também oferecem um botão para ativar ou desativar o airbag, um recurso útil em situações específicas, como no transporte de crianças ou de pessoas com restrições médicas.

Crédito: thieury (Shutterstock/reprodução)

Quando devo trocar o airbag do carro?

Embora os airbags sejam projetados para durar muitos anos, há situações que exigem sua substituição, como:

Após a ativação em um acidente;

Caso haja um recall do fabricante por defeitos de fábrica;

Se houver sinais de desgaste nos sensores ou componentes elétricos.

Portanto, manter a manutenção em dia e seguir as recomendações do fabricante são essenciais para garantir a segurança do sistema de airbag.

Mecânico consertando sensores de AirBag / Crédito: Din Mohd Yaman (Shutterstock/reprodução)

Airbag acionado dá perda total no seguro do carro?

Um dos mitos mais comuns é que, ao acionar o airbag, o carro automaticamente sofre perda total no seguro. Isso não é verdade. A perda total só acontece se os custos de reparo ultrapassarem 75% do valor do veículo. Embora a substituição do airbag seja cara, ela sozinha não é critério para descarte do carro.

Dicas para evitar que o airbag se torne um risco

Os airbags, embora essenciais para a segurança em veículos, podem causar lesões ou até mortes em certos cenários. Eles são projetados para se expandir rapidamente, protegendo os ocupantes em colisões, mas também podem ser perigosos, especialmente se o ocupante não estiver usando o cinto de segurança ou estiver muito próximo ao airbag.

Crédito: Sony Ho (Shutterstock/reprodução)

As lesões mais comuns incluem abrasões, danos à audição, lesões na cabeça, olhos e ossos quebrados. Confira algumas dicas de como usar o equipamento corretamente:

Mantenha a distância do volante : dirigir muito próximo pode aumentar o risco de lesões em caso de colisão.

: dirigir muito próximo pode aumentar o risco de lesões em caso de colisão. Não coloque os pés no painel : em caso de acidente, o impacto do airbag pode causar fraturas graves.

: em caso de acidente, o impacto do airbag pode causar fraturas graves. Evite objetos soltos no painel : frenagem ou colisão bruscas podem arremessar objetos de maneira violenta

: frenagem ou colisão bruscas podem arremessar objetos de maneira violenta Sempre use o cinto de segurança: o airbag é um complemento ao cinto, e não funciona corretamente sem ele.

