Pode votar de bermuda? E sem camisa? Veja regras

Os eleitores que vão às urnas neste domingo (6/10) para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores devem ficar atentos às regras, inclusive sobre a vestimenta na hora do voto.

Com o calorão que assola cidades do país com temperaturas de até 43,3ºC – como o registrado em Aragarças (GO)–, surgem dúvidas sobre o que pode vestir ou não. Os eleitores podem usar roupas leves, como regatas, bermudas e chinelo. Também são permitidas camisetas de candidatos e partidos.

O que não pode é entrar na zona eleitoral sem camisa ou usando roupas de banho, como biquíni e sunga.

O eleitor também deve ficar atento quanto à proibição de propaganda eleitoral, incluindo pedido de voto, distribuição de panfleto, abordagem ou aglomeração de simpatizantes.

Neste domingo, há 155,9 milhões de pessoas aptas a votarem em 5.569 municípios do Brasil. Os eleitores devem comparecer ao local de votação entre 8h e 17h.

Se o cidadão obrigado a votar estiver fora do domicílio eleitoral neste domingo, deve apresentar justificativa por meio do aplicativo e-Título ou em formulário entregue em pontos oficiais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da localidade onde o eleitor se encontra.