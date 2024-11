Poesia Acústica e Xamã fazem show inédito juntos em Brasília

E não é que a turma do Poesia Acústica marcará presença no Festival “Estilo Brasil”! O encontro será em 30 de novembro, no palco do Ulysses Centro de Convenções, e trará, como convidado especial, veja só, ninguém menos do que o ator, cantor, rapper e poeta Xamã.

Mas, antes, a rapper Lourena fará show de abertura no espaço, deixando claro que as mulheres mandam muito bem na poesia urbana.

A noite promete, sobretudo porque será uma edição inédita do projeto que é um fenômeno nas plataformas digitais, com zilhões de plays. É o que garante Lucas Malak, um dos idealizadores da badalada empreitada.

“Vai ter um gostinho especial, porque a gente tem preparado um show novo”, conta o artista, conhecido por ser saudado com o famoso “Salve Malak!”. “Espero que a galera tenha uma experiência positiva!”, faz figa.

Criado em 2016, o projeto Poesia Acústica caminha para a 16ª edição e congrega vários interesses culturais. Nasceu da necessidade de divulgar marcas de roupas urbanas descoladas exibidas em clipes de novos artistas do hip hop e rap. Estamos falando de nomes como Djonga, L7nnon, BK, Filipe Ret, Cynthia Luz e MV Bill e a rapper Lourena.

Ao todo, o Festival “Estilo Brasil” terá, até 14 de dezembro, 13 atrações que, em formatos que vão de voos solos a parcerias, passearão por diversos gêneros: da MPB ao samba, do rap à bossa nova, flertando com o jazz, o pop rock e o hip hop. São artistas de peso como Ana Carolina, Paulinho da Viola, Ivan Lins, Xamã, Stacey Kent, Danilo Caymmi, Silva, Poesia Acústica e muito mais.

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de Ourocard Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Programação:

Stacey Kent & Danilo Caymmi cantam Tom Jobim (participação Roberto Menescal)

Turnê: Um Tom sobre Jobim

29 de novembro

Poesia Acústica & Xamã (abertura de Lourena)

30 de novembro

Silva (abertura com Anelis Assumpção)

Turnê: Encantado

7 de dezembro

Ivan Lins (abertura Joyce Moreno)

14 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Data: de 14 de novembro a 14 de dezembro

Ingressos: Bilheteria Digital (cliente Banco do Brasil Visa têm 60% de desconto)

Clientes têm direito a adquirir até quatro (4) entradas por CPF (em qualquer categoria)