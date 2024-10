Poliana Roberta é apresentada como musa do Império Serrano

Na noite do último sábado (19/10), Poliana Roberta foi apresentada à comunidade do Império Serrano como musa da escola. A boiadeira se emocionou ao receber a faixa do “Rei das Musas”, Dhiego Gervazzoni, juntamente com o carnavalesco da agremiação, Renato Esteves.

Na ocasião, a ex participante do reality A Grande Conquista também comemorou seu aniversário de 30 anos e chamou atenção pelo figurino que usava, um vestido com cristais e seu tradicional chapéu, ambos feitos pelo estilista carioca Guilherme Alves.

1 de 2 Poliana Roberta Divulgação 2 de 2 Poliana Roberta Divulgação

Ao final da apresentação, Poliana Roberto recebeu musas e segmentos da agremiação em seu camarote na quadra, que foi intitulado “Camarote da Boiadeira”.

A rainha de bateria, Quitéria Chagas, também recebeu Poliana Roberta e desejou boa sorte para o carnaval 2025.