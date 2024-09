Poliana Rocha se derrete pelo neto, José Leonardo: “Meu príncipe”

Poliana Rocha compartilhou diversos registros de José Leonardo nas redes sociais. O caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe nasceu nesse domingo (8/9), em Goiânia.

“Ele nasceu ontem e trouxe mais VIDA para nossa família!!!!Que o José Leonardo cresça cercado de amor, carinho e muitas bênçãos, e que sua vida seja tão especial quanto o amor que já sentimos por ele!!!! Te amo, meu príncipe”, escreveu a influenciadora na legenda de uma sequência de fotos publicadas no perfil dela no Instagram nesta segunda-feira (9/9).

1 de 4

José Leonardo

Foto: Instagram/Reprodução

2 de 4

Poliana Rocha é mãe de Zé Felipe

Foto: Instagram/Reprodução

3 de 4

Poliana e Leonardo acompanharam o parto

Foto: Instagram/Reprodução

4 de 4

José Leonardo, filho Virginia e Zé Felipe

Foto: Instagram/Reprodução

Ainda no domingo, ela comemorou a chegada do pequeno em um story. “Acabei de chegar em casa, super feliz, super agradecida a Deus. José Leonardo nasceu, um bebê saudável, a coisa mais linda do mundo. Uns traços maravilhosos, um bebê fortinho, motivo de alegria para a família inteira”, disse Poliana Rocha.

A esposa de Leonardo e mãe de Zé Felipe comemorou ainda o fato de agora ser avó de três crianças. “Estou curtindo a melhor sensação da vida, que é de ser avó. Um amor incondicional, um amor sem cobranças, um amor leve, e para mim está sendo prazeroso demais.”

“Bem-vindo, José Leonardo! O irmão das Marias nasceu na tarde deste domingo, 8 de setembro, em Goiânia, às 17h, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros”, diz uma nota enviada pela assessoria de imprensa da influenciadora e empresária.

Virginia passou por uma cesariana e tanto ela, quanto o bebê, passam bem.