Polícia apreende arma após confronto em Barreiras

Em uma ação policial rápida na tarde desta quinta-feira (9), equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT-O) apreenderam uma arma de fogo após um confronto no bairro Nova Conquista, conhecido como Morro dos Macacos, em Barreiras.

Segundo a Polícia ao Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, meio a um patrulhamento de rotina na região, que tem sido alvo de disputas entre facções criminosas, os policiais avistaram um grupo de indivíduos em atitude suspeita. Ao perceber a presença da polícia, os suspeitos fugiram.

Um dos fugitivos, armado com uma pistola, apontou a arma para os policiais. Diante da ameaça iminente, os agentes reagiram e efetuaram disparos. O suspeito conseguiu fugir, mas a arma foi encontrada abandonada no local, o armamento foi apreendido.

Com ela tinha a pistola Taurus, modelo TH380, calibre .380 ACP, com um carregador e três munições intactas. O material foi apresentado na Delegacia Territorial de Barreiras para as medidas cabíveis.