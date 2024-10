Polícia apreende arsenal de fuzis e metralhadoras na zona sul de SP

São Paulo — A Polícia Civil encontrou na última segunda-feira (21/10) uma fábrica clandestina de armas de “grosso calibre” na região do Campo Belo, na zona sul de São Paulo. Ao todo foram apreendidas 19 armas, entre fuzis e metralhadores, e um homem de 64 anos é investigado por produzir e comercializar o armamento.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), três mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela equipes do 4° Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco), no imóvel.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2 Homem de 64 anos foi preso suspeito de fabricar e armazenas arsenal de armas ilegais Reprodução/ SSP 2 de 2 Arsenal de fuzis e metralhadoras apreendido em fábrica de armas clandestinas Reprodução/ SSP

As armas estavam escondidas em um armário falso.

Além do armamento, mais de R$ 1,5 mil em espécie e dezenas de munições foram apreendidos no endereço. O celular do suspeito também foi confiscado e será analisado.

O suspeito, que é o dono da fábrica, foi preso e encaminhado à 4ª Delegacia Seccional (Jardim São Bento). Ele foi liberado e vai responder por porte ilegal de arma.

A investigação segue tentando localizar outros suspeitos e possíveis compradores.