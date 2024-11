Polícia apreende câmara de segurança clandestina e drogas no Bairro da Paz

Após confronto com tiros no Bairro da Paz, em Salvador, no último domingo (24), policiais militares apreenderam uma grande quantidade de drogas e uma câmera de segurança clandestina.

Agentes da 15ª Companhia Independente da PM realizavam patrulhamento na Rua Presidente Dutra, no momento em que houve embate com homens armados, contudo, estes conseguiram fugir do local, segundo informações da polícia passadas ao site Alô Juca.