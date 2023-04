Polícia apreende cocaína avaliada em R$ 30 milhões em Salvador

Equipes da Polícia Federal e da Rondesp Atlântico localizaram, na noite desta quarta-feira (19), uma tonelada de cocaína, avaliada em R$ 30 milhões, em Salvador. Esta foi a maior apreensão da droga, em 2023, na Bahia.

A ocorrência foi iniciada no bairro da Pituba, quando dois homens, um baiano e outro natural de Santa Catarina transportavam tabletes da droga, em dois veículos.

Foto: Alberto Maraux/SSP BA

Os criminosos foram presos e apresentados na sede da PF, no bairro de Água de Meninos. Desdobramentos das ações de inteligência levaram as equipes até um galpão, no bairro de Águas Claras, utilizado para armazenar e distribuir a droga.

Os policiais federais e militares foram até o imóvel e localizaram o restante do entorpecente.