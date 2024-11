Polícia apreende drogas e arma em operação em Paratinga

Agentes das policiais da Rondesp Meio-Oeste e da 28ª CIPM apreenderam, em Paratinga, na região do Vale do Rio São Francisco. Um homem foi preso com uma espingarda, uma porção de maconha e 84 papelotes com cocaína, na tarde de sábado (16).

Após realizarem buscas, os agentes encontraram o suspeito e, na abordagem, localizaram o material ilícito. Os militares faziam rondas nas proximidades da rodoviária do município quando receberam a denúncia de que um homem em um carro estava praticando tráfico de drogas na região.

O homem e o material foram apresentados à delegacia que atende à região para adoção das medidas cabíveis.