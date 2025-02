Polícia apreende drogas e munições após confronto com traficantes em Salvador

Uma operação realizada na noite desta terça-feira (4) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e munições no bairro do Rio Sena, subúrbio de Salvador. A ação foi conduzida por equipes do Grupo de Ações Rápidas Repressivas Avançadas (GARRA) durante incursão para combate ao tráfico de drogas na região.

De acordo com informações da polícia, os agentes foram recebidos a tiros por um grupo de suspeitos ligados à facção Comando Vermelho (CV), o que gerou um intenso confronto. Os criminosos conseguiram fugir, mas deixaram para trás entorpecentes e armamentos em uma área de matagal.