Polícia apura acusado de usar perfil falso em app de namoro para roubar vítimas em Feira

A Polícia Civil apura o caso de um homem, de 27 anos, acusado de usar um perfil falso em um aplicativo de relacionamentos e roubar duas pessoas em Feira de Santana. O suspeito foi denunciado na última quarta-feira (16). Ele foi ouvido e depois liberado.

Conforme a TV Subaé, o suspeito foi descoberto após o dono das fotos usadas perceber que alguém se passava por ele no aplicativo. Com isso, ele marcou um encontro com o suspeito e acionou a Polícia Militar. Ao chegar no local, o suspeito portava um simulacro de arma de fogo, usado para ameaçar as vítimas.