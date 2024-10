Polícia argentina investiga venda de drogas a Liam Payne antes da morte

A Polícia da Argentina está investigando o envolvimento de funcionários do hotel onde Liam Payne estava hospedado em Buenos Aires, suspeitos de fornecer drogas ao cantor. A substância foi encontrada dentro de uma caixa de sabonete no quarto do artista. A investigação preliminar aponta que dois funcionários do hotel e uma faxineira possam ter facilitado o acesso do ex-integrante da banda One Direction aos entorpecentes.

De acordo com informações da revista People, as autoridades argentinas estão examinando evidências que sugerem a participação direta dos funcionários na distribuição de drogas para Payne. “Parece haver indícios de que um funcionário forneceu as substâncias ao cantor, e uma acusação formal por tráfico pode ser feita em breve”, afirmou uma fonte próxima à investigação.

O Ministério Público Argentino classificou a morte do cantor como “duvidosa”, devido às circunstâncias que cercam o incidente. Payne, que faleceu após cair do terceiro andar de um hotel na capital argentina, estava aparentemente sozinho no momento da queda. Relatórios iniciais indicam que o cantor não demonstrou reações típicas de defesa, como tentativa de se proteger, sugerindo que ele poderia estar em um estado de semi-inconsciência ou até mesmo totalmente inconsciente no momento da queda.

Leia Também: Exame toxicológico de Liam Payne revela drogas no organismo do cantor

Leia Também: Corpo de Liam Payne deverá permanecer na Argentina “entre 10 a 15 dias”

Leia Também: Liam Payne passou ‘últimas’ noites fazendo doações a instituições

Leia Também: 444: o que significa o número na mensagem da namorada de Liam Payne?

A hipótese de abuso de substâncias ganhou força, e a polícia aguarda os resultados dos exames toxicológicos para esclarecer se o uso de drogas teve um papel direto no ocorrido. Payne, que tinha 31 anos, estava na Argentina para acompanhar eventos musicais na cidade e desfrutar de um período de descanso. A notícia de sua morte comoveu fãs em todo o mundo, gerando uma onda de homenagens e tributos ao ex-One Direction.