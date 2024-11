Polícia baiana foi a mais letal do país em 2023, segundo estudo

A Bahia foi apontada como o estado brasileiro com a polícia mais letal, com 1.702 mortes no ano de 2023, segundo estudo feito pela Rede de Observatórios da Segurança publicado nesta quinta-feira (7).

O estado vem recorrentemente se destacando na letalidade policial, em 2022 também foi líder nacional com 1.467 óbitos, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

O número de mortes oriundas da violência policial na Bahia é o maior desde 2019 entre os estados monitorados e, também, é quase o dobro dos outros entes federativos: Rio de Janeiro (871), Pará (530), São Paulo (510), Ceará (147), Pernambuco (117), Maranhão (62), Amazonas (59) e Piauí (27).