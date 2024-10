Polícia busca cinco fugitivos de penitenciária em Minas Gerais

Na última segunda-feira (14), a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi surpreendida por uma fuga audaciosa de cinco detentos da Penitenciária José Edson Cavalieri. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública confirmou o incidente, que ocorreu por meio da transposição de barreiras, embora detalhes adicionais sobre a fuga ainda não tenham sido divulgados. Em resposta, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais iniciou um procedimento interno para investigar as circunstâncias que permitiram a evasão dos presos.

Os fugitivos foram identificados como Thales David Martins Lidório, de 24 anos, Iuri de Castro Souza, de 22, Fábio Nogueira Rodriguez, de 41, Antônio Marcos do Santos, de 36, e Patrick Maurício Amaral dos Santos, de 23 anos. Todos cumpriam penas por crimes graves, incluindo homicídio, latrocínio, tráfico de drogas e roubo. A fuga desses mobilizou as forças de segurança da região, que estão em alerta máximo para recapturá-los. A população de Juiz de Fora e arredores está sendo incentivada a colaborar com as autoridades. Informações sobre o paradeiro dos fugitivos podem ser fornecidas anonimamente através do telefone 181, com a garantia de que a identidade dos informantes será mantida em sigilo.

*Com informações de Rodrigo Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA