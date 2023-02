Polícia busca por imagens de câmeras para identificar assassinos de advogada

A Polícia Civil recolheu nesta segunda-feira (20) imagens de câmeras de segurança na região onde a advogada Saadya Gomes Duarte Rosemberg, 29 anos, foi morta a tiros durante um assalto. O crime aconteceu no bairro de Tancredo Neves na madrugada hoje, quando a vítima estava voltando do Carnaval com o noivo.

Ainda de acordo com a polícia, equipes dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o de Polícia Metropolitana (Depom) realizaram, em conjunto com a Operação Visão do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), levantamentos de inteligência para identificar os autores do latrocínio.

O crime

Saadya Gomes Duarte Rosemberg, 29 anos, foi morta a tiros no bairro de Tancredo Neves na madrugada desta segunda-feira (20). O crime aconteceu na Rua Bahia.

Segundo informações da TV Bahia, Saadya é advogada e atuava na Secretaria Estadual da Saúde (Sesab).

Ela estava voltando do Carnaval com o noivo, quando o carro deles foi cercado por homens armados. Eles anunciaram o assalto, ela acelerou o carro e os homens atiraram.

Segundo a Polícia Civil, ela chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência, mas ao chegar ao local, a mulher já tinha sido socorrida. Buscas foram feitas a fim de localizar suspeitos, mas ninguém foi preso.

Nas redes sociais, Saadya chegou a compartilhar momentos curtindo o Carnaval ontem acompanhando o desfile de Bell Marques. Depois, ela postou uma foto sentada ao lado de um amigo. “A idade chega para todos”, escreveu.

Apreensões

Durante as diligências realizadas nesta segunda no bairro, a DCCP recuperou um Voyage roubado em janeiro deste ano. Na ação, duas motocicletas adulteradas também foram apreendidas e os condutores presos em flagrante.

“O veículo foi encontrado abandonado e possivelmente estaria sendo utilizado por traficantes de drogas da região. Os outros dois que estavam com as motocicletas clonadas foram autuados em flagrante por adulteração de sinal identificador”, explicou o diretor do DCCP, delegado Glauber Uichyama.