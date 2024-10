Polícia Civil avança nas investigações sobre o assassinato de João Rebello em Trancoso

A Polícia Civil da Bahia revelou que possui indícios sobre a autoria do assassinato de João Rebello, que ocorreu em 24 de outubro de 2024, na localidade de Trancoso. As investigações sugerem que a morte de João foi um caso de engano, uma vez que ele não tinha qualquer ligação com atividades ilícitas. O crime aconteceu quando ele estava dentro de seu veículo, onde foi surpreendido por dois homens armados que dispararam várias vezes contra ele. A hipótese de que a morte de João estaria relacionada a um “acerto de contas” no contexto do tráfico de drogas foi considerada menos provável à medida que a apuração avançava. A polícia está analisando as circunstâncias do crime para esclarecer os motivos que levaram ao ataque. A confirmação de que ele não estava envolvido em atividades criminosas é um ponto importante na investigação. João Rebello, que tinha uma carreira como ator mirim, era sobrinho do renomado diretor Jorge Fernando. Ele participou de diversas produções da TV Globo, incluindo a famosa novela “Vamp”. Nos últimos anos, Rebello se dedicou à música, atuando como DJ e produtor, o que o levou a um novo caminho profissional, longe das câmeras.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA