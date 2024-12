Polícia Civil capacita policiais com curso de práticas operacionais em Salvador e região metropolitana

A Polícia Civil da Bahia realizou o Curso de Aperfeiçoamento de Práticas Operacionais Policiais, entre os dias 11 de novembro e 6 de dezembro de 2024, visando capacitar e aperfeiçoar a atuação das equipes integrantes da Coordenação de Operações Policiais do Departamento de Polícia Metropolitana (COP/DEPOM).

O programa de formação foi promovido pela Academia de Polícia Civil (ACADEPOL) e reuniu servidores da Coordenação de Operações Policiais e de delegacias territoriais de Salvador e Região Metropolitana.

A capacitação foi dividida em três turmas. Na primeira, 29 policiais participaram das instruções de tiro, totalizando 5.974 disparos de arma de fogo. Na segunda, 34 policiais foram treinados, com 7.004 disparos registrados. Por fim, a terceira turma incluiu 27 policiais, que realizaram 5.562 disparos. No total, 90 policiais civis passaram pelo treinamento, com o uso de 18.540 munições.

Durante o curso, os participantes receberam instruções teóricas e práticas fundamentais para o exercício das funções operacionais. Foram abordados temas como aspectos teóricos e práticos dos armamentos, princípios dos mecanismos de segurança, armamento e tiro, abordagem a pessoas, veículos e edificações, além de progressão em áreas de alto risco.

Ao final do treinamento, todos os policiais foram devidamente certificados pela ACADEPOL, aprimorando suas capacidades para operações policiais e garantindo uma atuação mais segura e eficiente no cumprimento de suas funções.