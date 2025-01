Polícia civil cumpre mandado de prisão contra casal suspeito de matar bebê de 2 anos em Teixeira de Freitas

A Polícia Civil prendeu, no sábado (25), os pais adotivos de Eloá Araújo de Souza, de 2 anos, suspeitos de matar a criança. A menina deu entrada sem vida no Hospital Municipal Sagrada Família, em Teixeira de Freitas, na noite de 21 de janeiro, com sinais de agressão. O caso estava sob investigação por suspeita de agressão, com a confirmação de lesões no corpo a polícia prendeu os pais da criança.

A investigação foi iniciada após o hospital comunicar à polícia as lesões encontradas no corpo da criança, que não eram compatíveis com a versão apresentada pelos pais, que alegaram uma queda da cama. Laudos periciais confirmaram a suspeita de maus-tratos, revelando múltiplas lesões e sinais de violência crônica.

Segundo a Polícia Civil, a necropsia apontou que a criança sofreu agressões em diferentes momentos, com lesões antigas e recentes, além de hemorragias no crânio. A perícia na casa do casal também revelou manchas de sangue em diversos locais, corroborando as evidências de violência.

Diante das provas, a Polícia Civil representou pela prisão temporária dos pais adotivos, deferida pela Justiça. O casal foi preso e encaminhado para o sistema prisional. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes da morte da criança.