Polícia Civil da Bahia começa a enviar intimações via WhatsApp; entenda

Com a ampliação de serviços, a Polícia Civil da Bahia passa a enviar intimações via WhatsApp, por meio de um mecanismo de assistente virtual, de codinome Paulo César 2.0. A iniciativa tem o objetivo de otimizar a comunicação da instituição, ao oferecer mais agilidade e praticidade no contato com a população.

As mensagens serão sempre enviadas através do número (71) 99973-7729, contendo o nome completo do cidadão, o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), além de um arquivo em anexo com a intimação. Após o recebimento da informação, não é necessário responder o assistente virtual, basta comparecer ao local e horário indicados.