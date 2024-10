Polícia Civil da Bahia registra aumento significativo nas ações e prisões no interior

Polícia Civil da Bahia através do Departamento de Polícia do Interior (Depin) divulgou nesta terça-feira (08) um balanço positivo das ações realizadas no primeiro semestre de 2024. Os dados demonstram um crescimento expressivo em diversos indicadores da segurança pública municipal.

Em um dos destaques, ocorreu um aumento de 39,57% no número de Inquéritos Policiais remetidos, passando de 15.366 em 2023 para 21.447 em 2024. Além disso, a quantidade de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) também apresentou um crescimento de 20,73%, totalizando 15.034 em 2024.

Além disso as ações de combate ao crime também resultaram em um aumento pequeno de 6,71% no número de autores presos, totalizando 7.591 detenções em 2024. Outro dado relevante foi o crescimento de 36,51% nos boletins de mandado de prisão cumpridos, passando de 2.651 para 3.619.

Heloísa Brito, delegada-Geral da Polícia Civil da Bahia, destacou a importância desses resultados. “Esses números demonstram o compromisso da nossa equipe em garantir a segurança da população baiana. O aumento nas ações e prisões é fruto de um trabalho árduo e estratégico, que tem como objetivo combater a criminalidade e fortalecer a sensação de segurança”, afirmou a delegada.

A polícia civil alegou que Depin atende todos 417 municípios baianos por 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) e dos Núcleos Especiais de Atendimento à Mulher (Neams), com sedes em cidades como Feira de Santana e Vitória da Conquista, e Neams em localidades como Itabuna e Brumado.