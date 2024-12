Polícia Civil de Itamaraju, apreende menor e principal acusado de ter matado adolescente no Jucuruçu

A Polícia Civil da Bahia, no âmbito da Operação UNUM CORPUS, cumpriu na manhã desta quinta-feira (12) a apreensão de uma menor (17 anos), envolvida no homicídio de WESLAINY DE JESUS SANTANA (17 anos). A apreensão foi decretada em razão do envolvimento direto da menor no crime, que ocorreu às margens do Rio Jucuruçu, no bairro Liberdade, em Itamaraju, em agosto deste ano.

O corpo de Weslainy foi encontrado no dia 15 de agosto de 2024, flutuando no Rio Jucuruçu, após estar desaparecida desde o dia 10 do mesmo mês. Inicialmente tratado como afogamento, o caso passou a ser investigado como homicídio após diligências realizadas pela Polícia Civil, que identificaram a participação de RONALD GONÇALVES GUIMARÃES (18 anos) como executor e da menor como cúmplice.

De acordo com as investigações, Weslainy foi atraída pela adolescente até o local, onde encontrou RONALD GONÇALVES GUIMARÃES. Lá, foi submetida a uma emboscada e esganada. A vítima tentou fugir pela trilha que dava no rio, mas foi alcançada por RONALD GONÇALVES GUIMARÃES, que a afogou, consumando o homicídio.

A motivação do crime foi apurada como sendo retaliação contra a vítima, acusada de repassar informações às autoridades sobre atividades de traficantes de drogas na região.

RONALD GONÇALVES GUIMARÃES já havia sido preso no dia 2 de dezembro de 2024, e com a apreensão da adolescente na manhã desta quinta-feira (12), o caso foi completamente elucidado. Ambos os envolvidos estão à disposição da Justiça. O Inquérito Policial foi concluído e remetido à Vara Crime da Comarca de Itamaraju.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a elucidação de crimes e a garantia de justiça, mesmo em casos complexos e de grande repercussão.

FONTE: Delegacia Territorial de Itamaraju/BA