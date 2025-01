Polícia Civil de Itamaraju, com apoio da equipe CATTI/SUL cumpriram dois mandados de prisão preventivas pelo crime de homicídio

Na manhã desta sexta-feira (03) de janeiro, uma ação da Polícia Civil de Itamaraju, com apoio de policiais civis do CATTI/SUL realizou o cumprimento de 02 mandados de prisão preventivas em desfavor de indivíduos investigados pela prática de homicídio no distrito de Nova Alegria, zona rural de Itamaraju, que vitimou Adailson Alves Costa (39 anos).

Como resultado, foram presos indivíduos com iniciais Railan Silva Batista (19 anos) e Rubson Neves dos Santos (20 anos).

O crime aconteceu por volta das 23 horas, do dia 19 de julho de 2024. Conforme as investigações, Adailson Alves estava em uma festa de aniversário, quando ingeriu bebidas alcóolicas na companhia dos suspeitos. No mesmo contexto, houve um desentendimento entre a vítima e os acusados. Momentos depois, Adailson saiu sentido à sua casa, no mesmo distrito, e foi acompanhado pelos executores, onde desferiram um tiro fatal contra a vítima.

Durante as investigações, a Polícia Civil realizou diversas diligências no distrito de Nova Alegria, onde ouviu testemunhas que presenciaram os suspeitos acompanharem a vítima. Diante dos indícios de autoria, foi representada pela prisão preventiva de Railan Silva Batista e Rubson Neves dos Santos, o que resultou nas prisões efetuadas nesta sexta-feira.

Railan Silva Batista e Rubson Neves dos Santos foram custodiados e seguem à disposição da justiça.

FONTE: Delegacia Territorial de Itamaraju