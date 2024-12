Polícia Civil de Itamaraju, com apoio da Polícia Militar cumprem quatro mandados de prisão por crimes de homicídios

Na manhã desta sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, uma ação conjunta das polícias civis e militares de Itamaraju realizou o cumprimento de 04 mandados de prisões temporárias em desfavor de indivíduos investigados pela prática de homicídios nesta cidade.

No bairro Beira Rio, foi cumprida a prisão temporária de um indivíduo com as iniciais L.A.C, de 31 anos, suspeito de ser um dos autores da morte de Eliane de Jesus Oliveira, de 30 anos, mulher grávida cujo corpo apareceu flutuando no Rio Jucuruçu, no dia 10 de novembro de 2024.

Já no bairro Tarcísio Carleto, foram cumpridos dois mandados de prisão em desfavor de indivíduos com iniciais E.S.S, 22 anos e M.S.C, 22 anos, suspeitos de serem os autores da morte de Ildete Maria de Jesus, 72 anos. Ildete foi encontrada morta dentro da própria residência no dia 11 de novembro de 2024, e o local indicava que a morte ocorreu de forma violenta.

Em continuidade às ações, no bairro Cristo Redentor, foi cumprido mais um mandado de prisão temporária, desta vez, foi preso um indivíduo com as iniciais C.V.S.J, 21 anos, suspeito de participação na morte de Matheus de Jesus Lima, 22 anos, morto no dia 16 de agosto de 2024, vítima de espancamento.

Todas as prisões realizadas tem a finalidade de subsidiar a colheita de elementos informativos e possibilitar a continuidade das investigações em crimes de homicídios, objetivando como resultado, a conclusão dos respectivos Inquéritos Policiais com definição de materialidade, autoria e circunstâncias do crime.

FONTE: Delegacia Territorial de Itamaraju