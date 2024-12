Polícia Civil conclui investigações em relação a tentativa de homicídio que teve como vítima Elizeu Pereira dos Santos, 42 anos de idade.

A Polícia Civil de Itamaraju concluí Inquérito que investigava uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Vista da Pedra, em Itamaraju e indicia um homem com iniciais M.A.M de 37 anos de idade. Elizeu foi encontrado inconsciente e caído ao solo na manhã do dia 09 de novembro de 2024, em um local ermo.

A vítima passou vários dias internado, e houve necessidade de transferência para o Hospital Costa das Baleias em Teixeira de Freitas, onde passou 05 dias na UTI. O quadro clínico de Elizeu revelou politraumatismo por espancamento, ocasionando traumatismo crânio encefálico grave.

As investigações apontaram que na noite anterior, 08 de novembro de 2024, a vítima estava em um bar, na companhia do autor, oportunidade em que estavam fazendo ingestão de bebidas alcoólicas. Por volta das 21 horas, houve um desentendimento entre Elizeu e o autor. No momento em que se direcionava para a sua residência, quando passava por um local ermo, Elizeu foi nocauteado por golpes na cabeça.

Por se tratar de local desabitado, Elizeu passou a noite agonizando e inconsciente, sendo visto apenas na manhã seguinte, quando então foi socorrido ao hospital.

Durante as investigações, descobriu-se que o autor tinha mandado de prisão em aberto do Estado de Minas Gerais por crime de roubo, o que ocasionou a sua prisão no dia 22 de novembro de 2024, em uma ação conjunta entre a Delegacia Territorial de Itamaraju e Policiais Militares da 43° CIPM.

FONTE: Delegacia Territorial de Itamaraju