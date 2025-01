Polícia civil de Itamaraju conclui inquérito, sobre queima de ônibus e conexões com o tráfico

Resumo do Caso

A Polícia Civil de Itamaraju finalizou as investigações sobre o atentado que resultou na queima de um ônibus da Viação Itamaraju no dia 22 de agosto de 2024. O crime, que chocou a comunidade, ocorreu no bairro São Domingos e foi motivado por retaliações do tráfico de drogas local contra ações policiais.

Entenda o Caso: O Ataque ao Transporte Público

Conforme apurado, o ônibus fazia o trajeto entre os bairros Novo Prado e Liberdade quando, ao parar na BR-101 para desembarque de passageiros, foi interceptado por dois homens em uma motocicleta preta. Um deles, identificado como Ronald Goncalves Guimarães, entrou armado no veículo, obrigou os passageiros a descerem e ateou fogo no ônibus usando gasolina. Em um ato de extrema violência, Ronald disparou 15 vezes contra o parabrisa do veículo em chamas.

As cenas de terror deixaram a comunidade em alerta e expuseram o domínio do tráfico de drogas em Itamaraju, um problema que desafia as autoridades locais há anos.

Desenrolar dos Fatos: Prisões e Confissões

Ronald Goncalves Guimarães, já preso por tentativa de homicídio contra um idoso, teve mais uma prisão preventiva decretada em 23 de janeiro de 2025, agora pelo incêndio criminoso e pela morte da adolescente Weslainy de Jesus Santana, de 17 anos, em agosto de 2024. Durante o interrogatório, ele confessou o ataque ao ônibus e revelou que a ordem para o crime partiu de dentro do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas.

O mandante, Carlos da Conceição Cabral, identificado como líder do tráfico de drogas no bairro Cristo Redentor, cumpre pena desde 2020 e também teve nova prisão preventiva decretada. Cabral ordenou o ataque ao transporte público como retaliação às operações policiais no bairro.

A Conexão com o Tráfico: Uma Ameaça Persistente

As investigações expuseram como o tráfico de drogas exerce influência na violência urbana, agindo até mesmo de dentro de unidades prisionais. O caso do ônibus incendiado em Itamaraju revela o alcance do crime organizado, que não hesita em atacar serviços públicos e civis como demonstração de força.

Conclusão e Próximos Passos

Com o inquérito concluído, os autos foram enviados ao Ministério Público e à Vara Criminal de Itamaraju para o início da responsabilização penal dos envolvidos. A população agora aguarda por justiça em um caso que simboliza os desafios diários enfrentados por Itamaraju na luta contra a violência e o tráfico de drogas.

Este caso reforça a urgência de políticas públicas mais eficazes para combater o crime organizado e garantir a segurança dos cidadãos.

FONTE: Delegacia Territorial de Itamaraju