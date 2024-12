Polícia Civil de Itamaraju elucida mais um assassinato, o crime ocorreu nobairro Vista da Pedra

A Polícia Civil de Itamaraju concluí Inquérito Policial que investigava um crime de homicídio ocorrido na Rua Mateus, bairro Vista da Pedra, em Itamaraju e indicia três indivíduos com iniciais André Ferreira de Jesus Sena (22 anos), Lucas Oliveira da Silva (19 anos) e Paulo Henrique Oliveira da Silva (23 anos), por planejarem e executarem a morte de JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS (50 anos).

Por volta das 20h00min do dia 25 de setembro de 2024, Joaquim foi encontrado morto dentro de uma serralheria. A vítima estava sentada em uma cadeira de plástico, com a cabeça inclinada para trás, com sinais de espancamento e o corpo completamente ensanguentado.

A Polícia Civil de Itamaraju iniciou imediatamente as diligências investigativas, e os indícios apontaram que os irmãos Lucas Oliveira da Silva e Paulo Henrique Oliveira da Silva eram os autores do crime. Diante das evidências, foi representada pela prisão temporária dos suspeitos, e o principal executor do crime, Lucas Oliveira da Silva foi preso no dia 22 de novembro de 2024, numa abordagem da Polícia Militar.

Durante o interrogatório, Lucas Oliveira da Silva confessou e explicou a dinâmica do crime, além de ter sido possível identificar um terceiro envolvido na morte de Joaquim, sendo o indivíduo com iniciais André Ferreira de Jesus Sena Conforme as investigações, os autores encontraram a vítima na calçada da serralheria utilizando um aparelho celular. Foi ordenado que Joaquim entrasse para dentro do imóvel, onde foi acompanhado pelos autores e o portão foi fechado. Em seguida, determinaram que Joaquim se sentasse em uma cadeira de plástico e iniciaram as agressões com “pauladas” na cabeça, tórax e nas pernas.

As investigações também foram exitosas em determinar a motivação do crime. Dois foram os motivos. Primeiro porque a vítima devia dinheiro para Paulo Henrique Oliveira da Silva, por aquisição de drogas para consumo pessoal. Destaca-se que todos os três envolvidos no crime exercem a prática de tráfico de drogas no bairro Vista da Pedra. Além da dívida de drogas, Joaquim gravou um áudio no aplicativo WhatsApp dizendo que havia ocorrido um furto em sua residência e que teria sido praticado pelos irmãos Lucas Oliveira da Silva e Paulo Henrique Oliveira da Silva, e esse áudio chegou até eles.

Com a conclusão do Inquérito Policial e determinada a materialidade, autoria e circunstâncias do crime, os autos foram remetidos á Vara Crime da Comarca de Itamaraju.

Quanto aos autores, Lucas Oliveira da Silva, principal executor do crime segue preso em virtude de prisão cautelar. Já Paulo Henrique Oliveira da Silva e A.F.J.S estão foragidos e tem mandados de prisão em aberto.

FONTE: Delegacia Territorial de Itamaraju