Polícia civil de Itamaraju prende autor de homicídio

Na manhã desta segunda-feira (12), a Polícia Civil de Itamaraju, com apoio operacional de investigadores da Coordenadoria Regional, prendeu um homem de 57 anos, de iniciais A. J., apontado como autor do homicídio que vitimou GENIVALDO DE JESUS PEREIRA.

O crime ocorreu em 22/04/2024, na Zona Rural do Município de Itamaraju, em uma região conhecida como Pedra Bonita, próximo ao Distrito de São Paulinho.

Na manhã do crime, autor emprestou uma moto à vítima para se deslocar ao Distrito de São Paulinho, e no retorno, final da tarde, os dois ingeriram bebida alcoólica até mais tarde. Deixaram a moto, sem farol, e retornaram para casa à pé.

No dia seguinte, a vítima foi encontrada morta, caída à beira de um “barranco”, no percurso de retorno.

Através de diligências no local, confrontando a vegetação e demais características do local, foram identificadas divergências na versão apresentada pelo investigado.Assim, foi representada por sua prisão preventiva.

Durante sua prisão, o investigado confessou o crime, alegando, no entanto, que agiu em legítima defesa, oportunidade também em que apresentou o facão utilizado para praticar o crime.

Segundo o investigado, no o caminho de retorno, ele vinha aconselhando a vítima a parar com a “bebedeira de cachaça”, ocasião que teriam discutido, e a vítima “partido para cima” dele, obrigando-o a utilizar um facão que portava para a sua defesa.

No entanto, vestígios coletados no local demonstraram que a vítima foi golpeada em momento de distração, quando estava sentado à beira da estrada, provavelmente quando preparava um cigarro. Pelas marcas dos pés de Genivaldo e do autor, constatou-se que a vítima estava sentada em um “barranco”, à beira da estrada, momento em que foi surpreendida com um “golpe” de facão, que atingiu seu maxilar e região do pescoço.

Quanto à motivação, as investigações apontaram que havia certo desentendimento entre autor e vítima por causa de uma dívida de 50 reais que o autor tinha com Genivaldo, o que, por estarem sob efeito de álcool, pode ter desencadeado o conflito.

FONTE: 8ª COORPIN/TEIXEIRA DE FREITAS