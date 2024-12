Polícia Civil de Itamaraju, promove operação em combate ao crime de tráfico de drogas

Polícia Civil de Itamaraju, com apoio de policiais civis do CATTI/SUL da 8ª Coorpin/Teixeira de Freitas e de policiais militares da 43° CIPM cumprem mandado de prisão e de busca em combate a crimes de tráfico de drogas.

Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil de Itamaraju, em conjunto com policiais civis do CATTI/SUL e de policiais militares deflagrou uma operação para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor de indivíduos suspeitos de crime tráfico de drogas em Itamaraju.

As investigações apontaram que os nacionais, com iniciais E.S.R, 24 anos e R.S.S, 21 anos estavam atuando na distribuição de entorpecentes nos bairros Marotinho e Fátima em Itamaraju. A dinâmica dos autores era o fornecimento de drogas para outros indivíduos que fazem a venda do material ilícito para os usuários.

Foi representada pela prisão temporária dos envolvidos, os quais foram deferidos pela Vara Crime da Comarca de Itamaraju. Durante o cumprimento, foram apreendidas 45 “pedras de crack” (6 gramas), 37 embalagens de maconha (450 gramas) e 121 embalagens de cocaína” (85 gramas) e uma “pedra bruta de crack” (290 gramas).

Além dos entorpecentes apreendidos, também foram arrecadados na residência a quantia de 4.700,00 reais em valores trocados, provenientes da comercialização do material ilícito.

Durante os interrogatórios, E.S.R e R.S.S confessaram que atuam no comércio de drogas. Diante da situação de flagrância, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante e os autores estão presos e à disposição da justiça.

Destaca-se que a ação de combate ao tráfico de drogas tem influenciado na repressão de crimes correlatos, como homicídios e lesões corporais (espancamentos) que tem sido corriqueiros na cidade de Itamaraju.

FONTE: Delegacia Territorial de Itamaraju