Polícia Civil de Jacobina prende dois homens acusados de homicídio e ocultação de cadáver

A Delegacia Territorial de Jacobina prendeu nesta segunda-feira (30), no município de Saúde, dois homens acusados de homicídio contra Florisvaldo Jesus da Silva, de 54 anos, cujo corpo foi encontrado no povoado de Sambaíba, zona rural de Mirangaba. A vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira (27), quando sua esposa procurou uma unidade policial para registrar a ocorrência.

Durante as diligências, o veículo da vítima foi localizado em Pindobaçu e, posteriormente, em Antônio Gonçalves. Na segunda-feira (30), um dos suspeitos retornou ao município de Saúde e foi encontrado tentando vender o carro. Ao ser abordado, ele afirmou que havia comprado o veículo de Florisvaldo. No entanto, após apresentar contradições em seu depoimento e diante de vestígios de sangue encontrados no porta-malas do veículo, ele confessou o crime e indicou o local onde o corpo estava enterrado, próximo a um cemitério no povoado de Sambaíba.

De acordo com o delegado Paulo Victor Muniz, os indícios já apontavam a participação de outra pessoa, e as investigações continuaram.

“Durante o interrogatório, percebemos inconsistências em relação à ocultação do corpo, que indicavam que o crime não teria sido cometido apenas por uma pessoa. A vítima era pesada e seria impossível para ele agir sozinho. Após confrontá-lo com esses fatos, ele acabou revelando o envolvimento de outro homem, que auxiliou no homicídio e na ocultação do cadáver. Para disfarçar, os acusados colocaram o corpo de um cachorro sobre a vítima, na tentativa de mascarar o odor,” explicou o delegado responsável pelo caso.

O outro envolvido também foi preso na mesma data. Nos relatos, um dos autores afirmou que a motivação do crime teria sido um suposto flerte de Florisvaldo com as companheiras dos acusados. Esse desentendimento teria levado os dois suspeitos a planejarem e executarem o homicídio de forma premeditada. No entanto, as investigações não descartam outras possibilidades, como latrocínio. Ambos os acusados permanecem presos e estão à disposição do Poder Judiciário.