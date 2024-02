Polícia Civil de São Paulo prende suspeitos de sequestrar idoso

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira, 22, mais três suspeitos de terem participado de um sequestro e extorsão contra um idoso de 79 anos em dezembro de 2023. Outra pessoa já havia sido presa em janeiro deste ano, após ter pratico um roubo. Após pedido deferidos pela Justiça paulista, agentes da 3º Delegacia Antissequestro cumpriram mandados de busca e apreensão e prisão contra integrantes da quadrilha. Ao todos, os dois homens e duas mulheres foram presos em Birigui, no interior de São Paulo, e no Grajaú, zona sul da capital.

Na época do crime, a vítima estava a caminho da casa da namorado quando foi sequestrada no trajeto entre Atibaia e a capital paulista. A mulher estranhou que o idoso não chegou ao endereço e foi à delegacia denunciar seu sumiço. O homem ficou a chegar cinco em dias em poder dos criminosos, que exigiam R$ 300 mil para libertá-lo, mas o valor não foi pago. A polícia também identificou movimentações suspeitas na conta bancária da vítima e transações eletrônicas no mesmo período do sequestro. Estas informações auxiliaram os policiais a identificarem o grupo.