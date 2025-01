Polícia Civil desmantela laboratório de cocaína em Eunápolis

A Polícia Civil desmantelou, nesta quinta-feira (30), um laboratório utilizado para refinar e embalar cocaína em uma casa desabitada no bairro Alecrim II, em Eunápolis. A descoberta foi feita durante uma operação do setor de inteligência da Delegacia Territorial.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, no local os policiais apreenderam mais de quatro quilos de cocaína pronta para venda, além de equipamentos e produtos químicos utilizados no refino da droga, como uma prensa hidráulica, balanças de precisão e embalagens.

O delegado Marcos Reis informou que, apesar de não terem encontrado nenhum suspeito no local no momento da operação, a polícia já identificou os responsáveis e trabalha para efetuar as prisões em breve.

“Durante a abordagem, não localizamos nenhum responsável pelo local, mas estamos cientes de quem são e em breve efetuaremos as prisões necessárias para que respondam pelos seus atos”, diz o delagado.