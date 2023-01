Polícia Civil diz que 170 pessoas foram detidas em atos em Brasília

A polícia do Distrito Federal informou que 170 manifestantes foram detidos na invasão em Brasília neste domingo, 8. “Em contato com a direção da DCCP/PCDF, que tem atribuição de fazer, acompanhar, gerenciar toda a movimentação e trâmites das pessoas presas aqui no DF, o número parcial de pessoas presas em flagrante é de 170”. No Twitter, a polícia do DF também informou que uma “equipe de papiloscopistas, peritos criminais e médicos legistas já estão em prontidão no Complexo da PCDF para atender a situações flagrâncias decorrentes da detenção dos suspeitos de cometer atos criminosos na Esplanada dos Ministérios”. Na tarde deste domingo, 8, manifestantes invadiram o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto para pedir a renúncia do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). O petista, por sua vez, em entrevista coletiva, decretou intervenção federal em Brasília para restabelecer a ordem pública e afirmou que o responsáveis vão ser punidos para que nunca mais atos como esse voltem a acontecer no Brasil.

Informamos que, até o momento, já são cerca de 100 pessoas detidas e encaminhadas ao Departamento de Polícia Especializada (DPE) da PCDF. Todos suspeitos de participar de atos criminosos de invasão das sedes dos Poderes da República. Os números serão divulgados ao final da ação. — PCDF – Polícia Civil (@pcdf_oficial) January 8, 2023