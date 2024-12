Polícia Civil do Rio realiza operação contra traficantes que lavam dinheiro em clínicas de estética

A Polícia Civil do Rio de Janeiro lançou uma operação significativa contra traficantes que utilizam clínicas de estética como fachada para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A ação, realizada nesta terça-feira, cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em várias regiões da cidade, incluindo a Baixada Fluminense, Zona Norte e Zona Oeste. As investigações revelaram que essas clínicas, situadas em áreas conflagradas, eram registradas em nome de pessoas próximas ou parentes dos criminosos, permitindo a lavagem de milhões de reais mensalmente.

Esta operação é fruto de uma investigação que associa diretamente clínicas de estética ao crime organizado, destacando a utilização desses estabelecimentos para ocultar recursos ilícitos provenientes do tráfico de drogas, armas e munições. A polícia já identificou alguns traficantes que se valeram de parentes e amigos para realizar a lavagem de dinheiro. Com o cumprimento dos mandados, a expectativa é de que as investigações sejam ampliadas, visando desmantelar a rede criminosa envolvida.

*Com informações de Rodrigo Viga

Reportagem produzida com auxílio de IA