Polícia Civil do RJ começa a identificar envolvidos na orgia na praia do Arpoador

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está em processo de identificação dos indivíduos que participaram de uma orgia na praia do Arpoador durante a virada do ano. A investigação se baseia em imagens capturadas do evento, que ocorreu entre a noite de 31 de dezembro e a manhã de 1º de janeiro. Nos próximos dias, alguns dos presentes poderão ser chamados para prestar depoimentos sobre o ocorrido. A 12ª Delegacia de Polícia Civil, localizada no Leblon, instaurou um inquérito para apurar a situação. Parte do ato foi registrada e divulgada nas redes sociais, revelando cenas de homens se beijando e realizando sexo oral em público. Essa divulgação gerou repercussão e levou as autoridades a tomarem medidas para investigar o caso.

De acordo com a legislação brasileira, a prática de atos libidinosos em locais públicos é considerada um crime de menor potencial ofensivo. As penas para esse tipo de infração variam de três meses a um ano de detenção, além da possibilidade de multa. O Arpoador, famoso por ser um ponto de encontro para atividades sexuais ao ar livre, não é o único local na cidade onde isso ocorre; praias como Abricó e Pedra do Sal também são conhecidas por situações semelhantes. Para coibir esse tipo de comportamento, a Polícia Militar intensificou a presença na área, realizando patrulhas ostensivas com o apoio de cavalos e cães. Além disso, há um reforço das equipes das Rondas Especiais e Controle de Multidões, que atuam para garantir a segurança e a ordem pública nas praias da região.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA