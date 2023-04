Polícia Civil do RJ investiga motivação do assassinato de três pessoas em condomínio na Baixada Fluminense

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, segue à procura dos homens que invadiram um condomínio residencial em Belford Roxo, na última sexta-feira, 14, e mataram três pessoas. Uma quarta vítima ficou ferida mas já recebeu alta hospitalar. De acordo com as imagens das câmeras de segurança, criminosos fortemente armados entram de carro no condomínio quando um deles sai do veículo e começa a atirar contra a portaria. O porteiro, identificado pelas autoridades como Reginaldo Zucoloto, de 50 anos de idade, foi baleado e não resistiu. A outra vítima é o torneiro mecânico Gilberto Philigret Rego, de 59 anos, que também morreu no local. De acordo com os investigadores, as outras duas vítimas do ataque tinham passagem pela polícia e foram identificadas como Luiz Henrique Almeida dos Santos, de 27 anos, que chegou a ser socorrido mas não resistiu, e Cosme Alves Costa, de 43 anos, que foi levado a um hospital de Duque de Caxias onde recebeu assistência médica e foi liberado. O sobrevivente é considerado uma espécie de testemunha fundamental para ajudar a polícia fluminense para desvendar as motivações do caso. O policiamento está reforçado no entorno do condomínio.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga